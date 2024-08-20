Çine'de orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Çine'de orman yangını kontrol altına alındı

Çine\'de orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde Kavşit Yaylası'nda çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

20.08.2024 21:56
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Çine'de orman yangını

AYDIN - Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Yaylası'nda ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı hızlı müdahale ile kontrol altına aldı.

Yangın, Çine ilçesi Kavşit Yaylası'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter de havadan müdahale etti. 10 arazöz ile karadan ve 4 helikopter ile havadan yapılan hızlı müdahale ile yangının çok geniş alana yayılmadan kontrol altına alındığı öğrenildi. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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