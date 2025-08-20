Çinli Şahıs, Kuzey Kore'ye Silah Sevkiyatından 8 Yıl Hapis Cezası Aldı

ABD'de 2 milyon dolar karşılığında Kuzey Kore'ye yasa dışı silah, mühimmat ve askeri teknoloji sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir Çin vatandaşı 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin California eyaletinde mahkeme, 42 yaşındaki Çin vatandaşı Shenghua Wen'i para karşılığında Kuzey Kore'ye yasa dışı silah, mühimmat ve askeri teknoloji ihraç ettiği gerekçesiyle 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. California Merkez Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin'deki Kuzey Kore Büyükelçiliği yetkilileriyle görüşerek Kuzey Kore'ye askeri malzeme temin etme talimatı alan Wen, 2012 yılında öğrenci vizesi ile ABD'ye girdi. Öğrenci vizesi 2013 yılında bitmesine rağmen yasa dışı şekilde ülkede kalan Wen, 2022'de iki Kuzey Koreli yetkili ile çevrimiçi mesajlaşma platformu üzerinden yeniden irtibat kurdu. Kendisine verilen görevler doğrultusunda hareket eden Wen, 2023 yılında federal silah lisansı elde etmek amacıyla başkasının adını kullanarak 150 bin dolara bir iş yeri satın aldı. 2023 yılında en az üç konteyner silahı Long Beach Limanı'ndan Çin'e, oradan da Kuzey Kore'ye gönderen Wen, silah sevkiyatlarından birini "buzdolabı" adı altında sahte beyanla gerçekleştirdi. Bu sevkiyat Ocak 2024'te Hong Kong'a, oradan da Kuzey Kore'nin batı kıyısındaki Nampo kentine ulaştırıldı.

Teslimatlar için Kuzey Kore'den 2 milyon dolar almış

Savcılık ayrıca, Wen'in geçtiğimiz yılın eylül ayında Kuzey Kore'ye göndermek üzere 60 bin adet 9 mm'lik mühimmat satın aldığını ve kimyasal tehdit tespit cihazı, el tipi geniş bant alıcı, sivil uçak motoru ile termal görüntüleme sistemi gibi hassas teknolojileri temin ettiğini veya temin etmeye çalıştığını belirtti. Wen'in söz konusu yasa dışı faaliyetleri, Kuzey Kore'den gönderilen yaklaşık 2 milyon dolar karşılığında yürüttüğü ifade edildi. Haziran ayında hakkındaki suçlamaları kabul eden Wen'in "yasa dışı göçmen" statüsünde bulunduğu ABD'de Aralık 2024'ten bu yana tutuklu olduğu aktarıldı. - LOS ANGELES