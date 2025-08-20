Çinli Şahıs, Kuzey Kore'ye Silah Sevkiyatından 8 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Çinli Şahıs, Kuzey Kore'ye Silah Sevkiyatından 8 Yıl Hapis Cezası Aldı

20.08.2025 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de, Kuzey Kore'ye yasa dışı silah sevkiyatı yapan Çin vatandaşı 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de 2 milyon dolar karşılığında Kuzey Kore'ye yasa dışı silah, mühimmat ve askeri teknoloji sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir Çin vatandaşı 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin California eyaletinde mahkeme, 42 yaşındaki Çin vatandaşı Shenghua Wen'i para karşılığında Kuzey Kore'ye yasa dışı silah, mühimmat ve askeri teknoloji ihraç ettiği gerekçesiyle 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. California Merkez Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin'deki Kuzey Kore Büyükelçiliği yetkilileriyle görüşerek Kuzey Kore'ye askeri malzeme temin etme talimatı alan Wen, 2012 yılında öğrenci vizesi ile ABD'ye girdi. Öğrenci vizesi 2013 yılında bitmesine rağmen yasa dışı şekilde ülkede kalan Wen, 2022'de iki Kuzey Koreli yetkili ile çevrimiçi mesajlaşma platformu üzerinden yeniden irtibat kurdu. Kendisine verilen görevler doğrultusunda hareket eden Wen, 2023 yılında federal silah lisansı elde etmek amacıyla başkasının adını kullanarak 150 bin dolara bir iş yeri satın aldı. 2023 yılında en az üç konteyner silahı Long Beach Limanı'ndan Çin'e, oradan da Kuzey Kore'ye gönderen Wen, silah sevkiyatlarından birini "buzdolabı" adı altında sahte beyanla gerçekleştirdi. Bu sevkiyat Ocak 2024'te Hong Kong'a, oradan da Kuzey Kore'nin batı kıyısındaki Nampo kentine ulaştırıldı.

Teslimatlar için Kuzey Kore'den 2 milyon dolar almış

Savcılık ayrıca, Wen'in geçtiğimiz yılın eylül ayında Kuzey Kore'ye göndermek üzere 60 bin adet 9 mm'lik mühimmat satın aldığını ve kimyasal tehdit tespit cihazı, el tipi geniş bant alıcı, sivil uçak motoru ile termal görüntüleme sistemi gibi hassas teknolojileri temin ettiğini veya temin etmeye çalıştığını belirtti. Wen'in söz konusu yasa dışı faaliyetleri, Kuzey Kore'den gönderilen yaklaşık 2 milyon dolar karşılığında yürüttüğü ifade edildi. Haziran ayında hakkındaki suçlamaları kabul eden Wen'in "yasa dışı göçmen" statüsünde bulunduğu ABD'de Aralık 2024'ten bu yana tutuklu olduğu aktarıldı. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kuzey Kore, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çinli Şahıs, Kuzey Kore'ye Silah Sevkiyatından 8 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Hastanelerde yeni dönem “QR Kod Temizlik Uygulaması“ yaygınlaşıyor Hastanelerde yeni dönem! "QR Kod Temizlik Uygulaması" yaygınlaşıyor

08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
09:43
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 10:19:26. #7.12#
SON DAKİKA: Çinli Şahıs, Kuzey Kore'ye Silah Sevkiyatından 8 Yıl Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.