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Cinsel Saldırı Davasında Tutukluluk Devam

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Bandırma'da cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan iki sanığın tutukluluğu devam etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, duruşma 9 Eylül'e ertelendi.

Bandırma'da üniversite öğrencisi E.A. ve Y.E.C.'nin, aynı okuldaki öğrenci Ş.Ö.'ye yönelik "nitelikli cinsel saldırı" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi. Bandırma 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar E.A. ve Y.E.C. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada mağdur Ş.Ö.'nün avukatı Betül Agen Eraslan, tutuklu yargılanan iki sanığın atılı suçları işlediğinin sabit olduğunu belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin üzerine atılı suçların gerçekleştiğine ilişkin kesin ve yeterli kanıt bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu. Duruşmada savcı tarafından, E.A. ve Y.E.C.'nin atılı suçları işledikleri gerekçesiyle cezalandırılmalarına yönelik mütalaa okundu.

Sanık avukatlarından E.A.'nın son savunmasını hazırlamak üzere süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, duruşmayı 9 Eylül Çarşamba günü saat 11.00'e erteledi. Mahkemenin bir sonraki duruşmada dosya kapsamında karar vermesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinsel Saldırı Davasında Tutukluluk Devam - Son Dakika

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