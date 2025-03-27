Çıplak kadın, havalimanında etraftakilere kalemle saldırdı

ABD'de Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanında olağandışı bir olay yaşandı. 14 Mart'ta çırılçıplak bir kadın, havalimanında koşarak terör estirdi ve iki kişiyi kalemle yaraladı.

Sosyal medyada hızla yayılan iki dakikalık görüntülerde, tamamen çıplak haldeki kadın havalimanında dolaşırken görülüyor. Olay sırasında kadın "Tüm dilleri konuşuyorum" diye bağırarak monitörlere telefon fırlattı, içecekleri etrafa saçtı ve çalışanlara saldırdı.

Polis raporlarına göre kadın, "manik nöbet" geçiriyordu. Bir restoran müdürünü kendi kalemiyle yüzünden ve başından yaraladı, ayrıca adamın sağ kolunu ısırdı. Görgü tanıkları kadının kana bulandığını belirtti, ancak sağlık görevlileri kanın kendisine ait olmadığını doğruladı.

Kadın, güvenlik görevlileri tarafından kontrol altına alındığında, "çiçeklerle birlikte olmak istediğini" ve "bir ormanda olduğunu" söyledi. Ayrıca kendisini Ariel ve Pocahontas gibi Disney prensesleri olarak tanımladı ve bir ara kendisine "Venüs" dedi.

Olayın başlangıcında kadın, havalimanı çalışanlarına anlamsız sözler söyleyerek içecek fırlattı. Bir çalışan "git buradan, dur" diye bağırırken, kadın bir su şişesini açıp içindekini yere ve çalışanın üzerine döktü.

Kadın daha sonra terminal içinde koştu, telefonla monitörleri kırdı ve yolcuların panikle kaçmasına neden oldu. Olay sırasında, güvenlik görevlileri kadını zapt etmeye çalışırken telsizle yardım istedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının sağlık durumu hakkında ek bilgi verilmedi. Olay, havalimanı güvenlik önlemlerinin sorgulanmasına yol açtı.