Çıplak kadın, havalimanında etraftakilere kalemle saldırdı - Son Dakika
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Çıplak kadın, havalimanında etraftakilere kalemle saldırdı

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Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı'nda 14 Mart'ta çırılçıplak bir kadın, havalimanında koşarak terör estirdi ve iki kişiyi kalemle yaraladı. Kadın, 'Tüm dilleri konuşuyorum' diye bağırarak monitörlere telefon fırlattı ve çalışanlara saldırdı. Polis raporlarına göre kadın, 'manik nöbet' geçiriyordu.

27.03.2025 10:16  Güncelleme: 10:24
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ABD'de Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanında olağandışı bir olay yaşandı. 14 Mart'ta çırılçıplak bir kadın, havalimanında koşarak terör estirdi ve iki kişiyi kalemle yaraladı.

Sosyal medyada hızla yayılan iki dakikalık görüntülerde, tamamen çıplak haldeki kadın havalimanında dolaşırken görülüyor. Olay sırasında kadın "Tüm dilleri konuşuyorum" diye bağırarak monitörlere telefon fırlattı, içecekleri etrafa saçtı ve çalışanlara saldırdı.

Polis raporlarına göre kadın, "manik nöbet" geçiriyordu. Bir restoran müdürünü kendi kalemiyle yüzünden ve başından yaraladı, ayrıca adamın sağ kolunu ısırdı. Görgü tanıkları kadının kana bulandığını belirtti, ancak sağlık görevlileri kanın kendisine ait olmadığını doğruladı.

Kadın, güvenlik görevlileri tarafından kontrol altına alındığında, "çiçeklerle birlikte olmak istediğini" ve "bir ormanda olduğunu" söyledi. Ayrıca kendisini Ariel ve Pocahontas gibi Disney prensesleri olarak tanımladı ve bir ara kendisine "Venüs" dedi.

Olayın başlangıcında kadın, havalimanı çalışanlarına anlamsız sözler söyleyerek içecek fırlattı. Bir çalışan "git buradan, dur" diye bağırırken, kadın bir su şişesini açıp içindekini yere ve çalışanın üzerine döktü.

Kadın daha sonra terminal içinde koştu, telefonla monitörleri kırdı ve yolcuların panikle kaçmasına neden oldu. Olay sırasında, güvenlik görevlileri kadını zapt etmeye çalışırken telsizle yardım istedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının sağlık durumu hakkında ek bilgi verilmedi. Olay, havalimanı güvenlik önlemlerinin sorgulanmasına yol açtı.

Çıplak kadın, havalimanında etraftakilere kalemle saldırdı
Çıplak kadın, havalimanında etraftakilere kalemle saldırdı
Çıplak kadın, havalimanında etraftakilere kalemle saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3-sayfa, 14 Mart, Hukuk, Dünya, Polis, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çıplak kadın, havalimanında etraftakilere kalemle saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Esmanur1:
    klasik chpli 12 20 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Burag hanzadenin anacığıdır 16 10 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    CAHAPENİN KADINIDIR EKO YA DESTEK İÇİN SOYUNMUŞ 4 6 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    abuzer kadayıfın bacısıymış açıklandı :) 4 4 Yanıtla
  • Ömer Polat:
    Türk dizilerinde oynamak için Şamandıra arıza yaptı 7 1 Yanıtla
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