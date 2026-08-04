Vatandaş seferber oldu, alevler evlere ulaşmadan durduruldu - Son Dakika
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Vatandaş seferber oldu, alevler evlere ulaşmadan durduruldu

Vatandaş seferber oldu, alevler evlere ulaşmadan durduruldu
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Denizli'nin Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi'ndeki otluk yangını, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü. Yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile vatandaşların ortak müdahalesi sonucu yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü. Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, Avrupa'da yaşayan Gürpınarlıların mahalleye kazandırdığı yangın söndürme tankeri de etkin şekilde kullanıldı.

Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan otluk yangını kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Çivril-Uşak kara yolu kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki kuru otlar ve ağaçlık alana yayıldı.

Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşıncaya kadar mahalle sakinleri ve Gürpınar Mahalle Muhtarı, muhtarlık bünyesinde bulunan yangın söndürme tankeriyle alevlere müdahale etti.

Yangın evlere ulaşmadan durduruldu

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla birlikte yürütülen koordineli çalışma sonucu yangın yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Ardından bölgede uzun süre soğutma çalışması yapıldı. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 5 hektarlık otluk ve ağaçlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Yangında kullanılan söndürme tankerinin, geçen yıl Avrupa'da yaşayan Gürpınarlıların katkılarıyla mahalleye kazandırıldığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, tankerin ilk müdahalede sağladığı katkının yangının büyümesini önlediğini ifade etti.

Vatandaşlar ise özellikle yaz aylarında kara yolunu kullanan sürücülerin yol kenarına sigara izmariti atmaması gerektiğini belirterek, küçük bir dikkatsizliğin büyük yangınlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Denizli, Çivril, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaş seferber oldu, alevler evlere ulaşmadan durduruldu - Son Dakika

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