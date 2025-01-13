Çivril'de Tur Teknelerine Hırsızlık - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çivril'de Tur Teknelerine Hırsızlık

Çivril\'de Tur Teknelerine Hırsızlık

Çivril'de Işıklı Gölü'nde tura çıkan teknelerin aküleri kimliği belirsiz hırsızlarca çalındı.

13.01.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde Işıklı Gölünde tura çıkan teknelere hırsız dadandı. Çivril'in Seraserli Mahallesindeki koyda iki tur teknesinin aküleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Denizli'nin Çivril İlçesinde nilüfer turuna çıkan tur tekneleri hırsızların hedefi oldu. İlçeye bağlı Seraserli Mahallesi'ndeki koyda mahalle sakinlerinin liman diye isimlendirdikleri bölgede koyda iki tur teknesinin aküleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Teknelerinden aküleri çalınan kaptan Özer Çetinkaya, güvenlik güçlerinden yardım istedi. Tekne turu mevsiminin geçmesi ve soğuk hava nedeniyle teklerin Işıklı Gölü'ne açılamadığını ifade eden Kaptan Özer Çetinkaya, 'Geçen yıl 1 Haziran'da başlayan nilüfer turları baraj gölündeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle ağustos ayı sonunda sona erdi. Şimdi göle ördek avı için gelen avcılara yönelik düzenlenen turlara çıkıyoruz. Dün öğleden sonra göle tura çıktım. Aksam tekrar Seraserli Mahallesi'ndeki limana dönerek tekneyi koya bağladım. Sabah tekneleri çalıştırmak için geldiğimde iki teknemdeki 60 amperlik iki akünün kablolarının kesilerek çalındığını gördüm. Seraserli Mahallesi'nde tura çıkan 15, Beydilli Mahallesi'nde 60 ve Sundurlu Mahallesi'nde 12 tur teknemiz var. Kış ayları olduğu için bu tekneler koylarda çekili vaziyette duruyor. Ne yazık ki ekmek teknelerimiz kimliği belirsiz hırsız veya hırsızların hedefi haline geldi. Bir gecede benim iki aküm gitti. Bu olay diğer teknelerinde başına gelebilir. Jandarma ekiplerimizden bu hırsızlık olaylarıyla ilgili yardım istiyoruz. En kısa sürede hırsız veya hırsızların yakalanıp adalet önünde hesap vermesini istiyoruz' dedi - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Politika, 3-sayfa, denizli, Ekonomi, Çivril, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çivril'de Tur Teknelerine Hırsızlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 05:39:23. #1.12#
SON DAKİKA: Çivril'de Tur Teknelerine Hırsızlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.