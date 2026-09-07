Cizre'de bagajdaki stepnenin içinde 4 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Cizre'de bagajdaki stepnenin içinde 4 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi

Cizre\'de bagajdaki stepnenin içinde 4 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan bir aracın bagajındaki stepne içerisine gizlenmiş 4 kilo 350 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan şüphelinin adli makamlara sevk edileceği açıklandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir aracın bagajındaki stepne içerisine gizlenmiş 4 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi. Uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aracın bagajında bulunan stepneyi kontrol eden ekipler, içerisine gizlenmiş 4 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, yakalanan şüphelinin adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde ticareti yapan, Şırnak'ı uyuşturucu sevkiyatında geçiş güzergahı olarak kullanmaya çalışan ve gençleri uyuşturucuya sürükleyen şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Şırnak'ta uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Şırnak, Polis, Cizre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cizre'de bagajdaki stepnenin içinde 4 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cizre'de bagajdaki stepnenin içinde 4 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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