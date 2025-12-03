Nehre düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Nehre düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni bulundu

03.12.2025 09:22  Güncelleme: 09:23
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'ne düşen terliğini almak isterken dengesini kaybedip suya düşen 12 yaşındaki Ahmet Erçil'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne düşen terliğini almak isterken düşüp akıntıda kaybolan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Cizre'de dün akşamüzeri 12 yaşındaki Ahmet Erçil, Dicle Nehri'ne düşen terliğini almak isterken dengesini kaybedip suya düştü. Erçil, akıntıya kapılıp suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Cizre Belediyesi itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

BALIK ADAMLAR VE SU ALTI KAMERALARI SAYESİNDE KÜÇÜK AHMET'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı. Su üstünde botlarla, su altında balık adamlar ve su altı kamerası ile yapılan arama çalışmalarında küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet Erçil'in cenazesi, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Şırnak, Cizre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
