Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir düğünde halay başı olma meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Yafes Mahallesi'nde sokak arasında yapılan düğünde iddiaya göre, akrabalar arasında halay başı olma meselesi yüzünden yaşanan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Cizre'de Düğün Kavgası: 4 Yaralı - Son Dakika
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