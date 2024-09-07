Cizre'de Silahlı Saldırı: 2 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 çocuk babası gece geç saatlerde evinin girişinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, Caferi Sadık Mahallesi'nde yaşandı. Gece ciğer satarak geçimini sağlayan ve vatandaşlar tarafından da gece ciğercisi olarak tanınan 2 çocuk babası Yunus Gök (26), saat 02.00 sularında tezgahını kapattıktan sonra eve gitti. Evine gireceği sırada iddialara göre kendisini takip eden kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silahla sırtından vurulan Gök, vatandaşlar tarafından Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak doktorların bütün müdahalelerine karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için ilçe genelinde geniş çaplı çalışma başlatıldı. - ŞIRNAK