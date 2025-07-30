Cizre\'de Gençler ile Bekçiler Arasında Kavga

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir grup genç ile mahalle bekçileri arasında kavga çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Dicle Nehri kenarında bulunan Atatürk Parkında oturan gençler ile devriye gezen mahalle bekçileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların olayı ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Kavgayı ayırmakta zorlanan polis ekipleri havaya ateş açarak kavgayı ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ŞIRNAK