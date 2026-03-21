Cizre'de Heyelan: Boş Ev Büyük Bir Felaketi Önledi - Son Dakika
Cizre'de Heyelan: Boş Ev Büyük Bir Felaketi Önledi

Cizre\'de Heyelan: Boş Ev Büyük Bir Felaketi Önledi
21.03.2026 16:57
Cizre'de sağanak sonrası meydana gelen heyelanda dev kayalar bir evi yıktı, tahliye büyük bir felaketi önledi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçaları bir evi kullanılamaz hale getirdi. Aynı bölgede 3 ay içinde yaşanan ikinci heyelanda, evin daha önce tahliye edilmiş olması büyük bir faciayı önledi.

Olay, Cizre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1394. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından dağ yamacında toprak kayması yaşandı. Şiddetli bir gürültüyle yerinden kopan tonlarca ağırlığındaki dev kayalar, yamacın eteğinde bulunan bir evin üzerine yuvarlandı. Kayaların isabet ettiği evin duvarları kağıt gibi parçalanırken, konutta büyük çapta maddi hasar oluştu.

3 ay arayla ikinci dehşet

Aynı bölgede yaklaşık 3 ay önce de benzer bir heyelan yaşanmış, 5 kişilik bir aile ölümden kıl payı kurtulmuştu. İlk olayın ardından riskli bulunan 3 ev tahliye edilmişti. Bugün yaşanan ikinci heyelanda kaya parçalarının girdiği evin boş olması, muhtemel bir can kaybının önüne geçti. İlk heyelanda kayınbiraderine ait evin zarar görmesi üzerine çocuklarıyla birlikte evi terk etmek zorunda kaldıklarını belirten Leyla Gezme, Türkçe bilmediği için Kürtçe yaptığı konuşmada, "Biz bu evde 5'i çocuk toplam 9 kişi yaşıyoruz. Üç ay önceki heyelandan sonra amcamlara sığınmıştık. Bu sabah komşuların haberiyle evimizin yıkıldığını öğrendik. Eğer içeride olsaydık can kaybı yaşanabilirdi. Maddi durumumuz olmadığı için kendi imkanlarımızla önlem alamadık. Sokakta kaldık, sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cizre'de Heyelan: Boş Ev Büyük Bir Felaketi Önledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Cizre'de Heyelan: Boş Ev Büyük Bir Felaketi Önledi - Son Dakika
