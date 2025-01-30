Cizre'de Kamyon Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Cizre'de Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

Cizre\'de Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan kamyon şarampole devrildi, 2 kişi ağır yaralandı.

30.01.2025 17:13
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde freni boşalan odun yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Bozalan Konutları mevkii Yeni Şırnak Yolu üzerinde meydana geldi. Şırnak İstikametinden Cizre'ye gelmekte olan Mehmet Nuri Gozkıran yönetimindeki 33 ADZ 839 plakalı odun yüklü kamyon, Cizre girişi Bozalan Konutları mevkiinde rampa aşağı inerken freni boşaldı. Freni boşalan kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada sürücü Mehmet Nuri Gozkıran ve Halil Akdemir ağır yaralandı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan 2 kişi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulans ile Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cizre'de Kamyon Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

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