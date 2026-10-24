Cizre'de kaporta dükkanındaki yangında 4 araç kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Cizre'de kaporta dükkanındaki yangında 4 araç kullanılmaz hale geldi

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Cizre\'de kaporta dükkanındaki yangında 4 araç kullanılmaz hale geldi
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Cizre\'de kaporta dükkanındaki yangında 4 araç kullanılmaz hale geldi
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Cizre'de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kaporta dükkanında çıkan yangında tamirat için bulunan 4 araç kullanılmaz hale geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı, çıkış nedeni araştırılıyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kaporta dükkanında çıkan yangında 4 araç yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi muhtemel bir facianın önüne geçerken, yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cizre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yeni Şırnak Yolu üzerinde bulunan bir kaporta dükkanında yangın çıktı. İş yerinden yükselen duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Cizre İtfaiyesi'ne ait 3 araç ile Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz, olay yerine hızla intikal ederek alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçraması son anda önlendi.

4 araç kullanılamaz hale geldi

Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucunda, tamirat için dükkanda bulunan 4 araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Mahallesi3. SayfaOtomobilGüncelSon Dakika

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