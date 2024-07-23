Cizre'de karşı şeride geçen hafriyat kamyonu tır ile böyle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Cizre'de karşı şeride geçen hafriyat kamyonu tır ile böyle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde karşı şeride kontrolsüz geçen hafriyat kamyonunun, akaryakıt yüklü tır ile kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

23.07.2024 19:35
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Cizre'de karşı şeride geçen hafriyat kamyonu tır ile böyle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Cizre'de 1 kişinin yanarak öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde karşı şeride kontrolsüz geçen hafriyat kamyonunun, akaryakıt yüklü tır ile kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Cizre- Nusaybin karayolu Mehmetçik Çeşmesi mevkisinde Mustafa Reşit Yavuz idaresindeki 27 VZ 199 plakalı akaryakıt yüklü tır, kontrolsüz bir şekilde yola giren Selahattin Bilik idaresindeki 80 AC 265 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda yangın çıktı. Alev topuna dönen tır şoför Mustafa Reşit Yavuz, yanarak hayatını kaybederken kamyon sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ve Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı kazada itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tır sürücüsünün cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, yaralı tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Şırnak, Cizre, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cizre'de karşı şeride geçen hafriyat kamyonu tır ile böyle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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