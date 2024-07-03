Cizre'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin Caddesi'nde M.E.K. idaresindeki 47 ACF 240 plakalı motosiklet, 31 KDU 90 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücü yaralandı. Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.E.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK