Cizre'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Cizre'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.07.2024 11:16
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin Caddesi'nde M.E.K. idaresindeki 47 ACF 240 plakalı motosiklet, 31 KDU 90 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücü yaralandı. Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.E.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cizre'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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