Cizre'de Şehit Olan Trafik Polisi Zeki Bacak'ın Cenazesi Uşak'a Uğurlandı - Son Dakika
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Cizre'de Şehit Olan Trafik Polisi Zeki Bacak'ın Cenazesi Uşak'a Uğurlandı

Cizre\'de Şehit Olan Trafik Polisi Zeki Bacak\'ın Cenazesi Uşak\'a Uğurlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale eden trafik polisi Zeki Bacak, tırın çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakımda hayatını kaybetti. Cenazesi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle, memleketi Uşak'a gönderildi. Törene birçok protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Kazanın sorumlusuna gözaltı ve tutuklama işlemi yapıldı.

25.04.2025 13:08
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ettiği sırada tırın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Zeki Bacak'ın cenazesi İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Uşak'a gönderildi.

Cizre'de, 20 Nisan 2025 tarihinde trafik kazasına müdahale etmek üzere görevlendirilen polis memuru yoldan geçen bir tırın çarpması sonucu ağır yaralanmış ve Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 4 günden bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren trafik polisi Zeki Bacak, dün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu. Törene Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, şehidin babası Kamil, annesi Emine, eşi Betül, kızı Zeynep Erva Bacak, kanaat önderleri, iş adamları, STK temsilcileri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Süleyman Baran tarafından dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına götürüldü. Şehidin cenazesi, hava yoluyla Uşak'a uğurlandı.

Cizre- Nusaybin kara yolu Çığır köyü mevkisinde 20 Nisan'da meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden ekipte görevli polis memuru Zeki Bacak'a, Yasin Z. yönetimindeki 72 AAT 138 plakalı tır çarpmış, kazada ağır yaralanan Bacak, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Sürücü Yasin Z. ise gözaltına alınmıştı.

Yasin Z, 21 Nisan'da emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cizre'de Şehit Olan Trafik Polisi Zeki Bacak'ın Cenazesi Uşak'a Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cizre'de Şehit Olan Trafik Polisi Zeki Bacak'ın Cenazesi Uşak'a Uğurlandı - Son Dakika
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