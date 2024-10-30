Cizre'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Cizre'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Cizre'deki trafikte 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

30.10.2024 21:01
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Cizre'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir tır, otomobil ve 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre- Nusaybin Karayolu Mehmetçik çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Sürücü isimleri öğrenilemeyen 73 SB 759 plakalı tır ile 34 EVL 825 otomobil, 73 ABF 056 ve 34 ADR 972 hafif ticari araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeni ile kısa süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılması ile tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cizre'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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