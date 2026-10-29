Cizre-İdil karayolunda boş akaryakıt tankeri takla attı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Cizre-İdil karayolunda boş akaryakıt tankeri takla attı, 1 kişi yaralandı

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Cizre-İdil karayolunda boş akaryakıt tankeri takla attı, 1 kişi yaralandı
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Cizre-İdil karayolunda boş akaryakıt tankeri takla attı, 1 kişi yaralandı
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Cizre-İdil karayolunun Ulaş köyü mevkiinde İdil yönünden Cizre'ye giden akaryakıt tankeri kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada yaralanan 1 kişi Cizre Devlet Hastanesine kaldırılırken tankerin boş olması büyük bir faciayı önledi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde akaryakıt tankerinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Tankerin boş olmadı faciayı önlerken, yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Cizre - İdil karayolu Ulaş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil istikametinden Cizre yönüne doğru seyir halinde olan İ.P. idaresindeki 33 DFD 25 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan tanker, savrularak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü İ.P., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, Jandarma ekipleri muhtemel başka bir kaza riskine karşı bölgede güvenlik önlemi aldı. Tankerin boş olması ise büyük bir faciayı önledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaŞırnakGüncelCizreİdilSon Dakika

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