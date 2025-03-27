Çobana Silahlı Saldırı: 1 Keçi Telef, 1 Keçi Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çobana Silahlı Saldırı: 1 Keçi Telef, 1 Keçi Yaralı

Antalya'da çobana yapılan silahlı saldırıda bir keçi telef oldu, bir keçi yaralandı.

27.03.2025 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçilerini otlatan çobana silahlı saldırı: 1 keçi telef, 1 keçi yaralı

Otomobille geldiler, çobana doğru tabancayla 5-6 el ateş ettiler

Olayda çoban yaralanmazken, mermilerin isabet ettiği 1 keçi telef oldu, 1 keçi ise yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde keçilerini otlatan çobana kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda çoban yara almadan kurtulurken, mermilerin isabet ettiği bir keçisi telef oldu, bir keçisi ise yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Aksu ilçesi Karaçalı Mahallesi Mandırlar-Karaçalı yolu üzerindeki otlak alanda meydana geldi. Araçla gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, çobanlık yapan Mehmet Uslu'nun üzerine doğru 5-6 el ateş edip kaçtı. Çoban olayda yara almazken, mermilerin isabet ettiği 1 keçisi telef oldu, 1 keçisi de yaralandı. Olayın ardından Mehmet Uslu, durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Bölgede delil çalışması yapan ekipler, kaçan saldırganın yakalanması için de çalışma başlattı.

"Aracın camını açarak üzerime ateş etti"

Keçilerini otlatan Mehmet Uslu, olay anını şu sözlerle anlattı: "Bir beyaz araba geldi, içinden biri bana seslendi. O anda derenin başında oturuyordum. Ayağa kalktığımda araçtaki kişi camı açarak üzerime ateş etmeye başladı. Kendimi hızla tepenin arkasına attım. 6-7 el ateş etti. Bir keçim yaralandı, bir keçim ise telef oldu. Aracın sürücüsü Karaçalı tarafına doğru kaçtı. Kimin yaptığını bilmiyorum ama üzerime ateş açıldı. Neyse ki bana bir şey olmadı."

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Tarım, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çobana Silahlı Saldırı: 1 Keçi Telef, 1 Keçi Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
01:23 CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
00:16 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 17:22:41. #7.13#
SON DAKİKA: Çobana Silahlı Saldırı: 1 Keçi Telef, 1 Keçi Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement