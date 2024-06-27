Çobanın çay ateşi ormana sıçradı - Son Dakika
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Çobanın çay ateşi ormana sıçradı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çobanların çay demlemek için yaktıkları ateş, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Önceki gün kontrol altına alınan orman yangını bugün yeniden başladı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangına 2 helikopter de katılıyor. Şu ana kadar 200 dönümün üzerinde alan yanarken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

27.06.2024 17:51
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Çobanın çay ateşi ormana sıçradı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına havadan 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

İddiaya göre, çobanların çay demlemek için yaktıkları ateş ile otluk alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Önceki gün çıkan ve aynı gün gece kontrol altına alınarak söndürülen orman yangını bu gün yeniden başladı.

Gerger ilçesine bağlı Nakışlı, Saraycık, Ağaçlı ve Çifthisar-Güngörmüş arasındaki ormanlık alanda başlayan orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 2 adet yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ediyor. Arazi şartları nedeniyle karadan itfaiye araçlarının yangına müdahalesi güçlükle yürütülüyor. Şuana kadar 200 dönümün üzerinde alan yanarken, yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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