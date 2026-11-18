Ankara'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleriyle ve malvarlığı edinerek akladıkları tespit edilen ve "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanmanın firari lideri, 2 kişiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 Kasım'da Ankara merkezli olarak geniş çaplı operasyon düzenlenmişti. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, MASAK raporu, saha araştırmaları ve finansal analizler sonucunda önemli bilgilere ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer alan şüphelilerin uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri aracılığıyla ve malvarlığı edinerek akladıkları tespit edilmişti. Şüphelilere ait 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis olmak üzere çok sayıda malvarlığına el konulmuştu. Şüphelilere ait şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu belirlenmişti. Operasyon kapsamında 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyonda yakalanamayan yapılanmanın lideri B.Ç.'nin ise gece saatlerinde beraberindeki 2 kişiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.