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Çocuğa çarparak ölümüne sebep olan sanık hakim karşısında

Acılı anne duruşmada fenalaştı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazada sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan acılı anne duruşmada gözyaşlarına boğuldu.

Kayseri Adalet Sarayı 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Sanık F.B., müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada ifade veren Sanık F.B.; "Olay esnasında hızım 55-60 civarındaydı. Çok hızlı değildim. Çocuğu görmemle çarpmam bir oldu. Olay saniyelik gelişti. Frene bastım, manevra yaptım ama kazayı önleyemedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben böyle olmasını istemezdim" şeklinde konuştu. Müşteki baba M.S. ise; "İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Ben sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Acılı anne salonda fenalık geçirdi

Öte yandan duruşmayı takip eden gencin annesi H.S. ise; sanık F.B.'nin ifade verdiği sırada fenalaştı. Mahkeme heyeti duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Olay

26 Nisan'da Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında F.B. idaresindeki 38 AHL 353 plakalı otomobille karşıdan karşıya geçmek isteyen Mehmet S.ye çarptı. Hastaneye kaldırılan M.S.; yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti.