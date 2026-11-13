Çocuğun ölümü davasında servis şoförü 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı - Son Dakika
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Çocuğun ölümü davasında servis şoförü 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı

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Gaziosmanpaşa'da 5 yaşındaki çocuğun ölümü davasında servis şoförü Mehmet Keleş'e 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, çocuğun dedesi Recep Kirazlı hakkında mağduriyeti gözetilerek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğrenci servisinin altında kalan 5 yaşındaki Metehan Kirazlı'nın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme servis şoförü Mehmet Keleş'in 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verirken, Metehan'ın dedesi Recep Kirazlı hakkında artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağduriyeti gözetilerek ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğrenci servisinin altında kalan 5 yaşındaki Metehan Kirazlı'nın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı.

Gaziosmanpaşa 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, hayatını kaybeden Metehan'ın dedesi sanık Recep Kirazlı ile servis şoförü sanık Mehmet Keleş'in avukatı hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler de katıldı.

Metehan'ın dedesi hakkında ceza verilmesini gereksiz kılacak şekilde mağdur olduğu belirtildi

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü sanık Mehmet Keleş'in idaresindeki araç ile yaşı küçük Metehan Kirazlı'ya çarptığını, Metehan Kirazlı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini belirtti. Alınan Adli Tıp Kurumu raporuna göre araç sürücüsü sanık Mehmet Keleş ile sanık Recep Kirazlı'nın asli kusurlu olduğu mütalaada aktarıldı. Sanıkların taksirle öldürme suçunu işlediği de belirtilen mütalaada, Metehan'ın dedesi Recep Kirazlı'nın kişisel ve ailevi durumu bakımından hakkında ceza verilmesini gereksiz kılacak şekilde mağdur olduğu açıklandı. Mütalaada Kirazlı hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi istendi.

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık Recep Kirazlı "Benim herhangi bir kusurum bulunmamaktadır bu nedenle beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

"Sanık yola bakmadığı için kaza yaşanmıştır"

Müşteki Ayşe Özlem Kirazlı ise servisi defalarca şikayet ettiğini söyleyerek "Bu bir günlük bir ihmal değildir. Sanık Mehmet servis şoförlüğüne uygun birisi değildir. Sanık Mehmet yola bakmadığı için kaza yaşanmıştır. Bir önceki celse de sanık Mehmet yola bakarak değil aynalara bakarak yola çıktığını söylemiştir. Sanık Mehmet oğlumu mutlaka görmüş olmalıdır. Sanığın cezalandırılmasını talep ederim. Sanık bizzat ben oğlumun yanına gittiğinde oğlumu hastaneye götüremeyeceğini bana söylemişti. Sanık olası kast ile yargılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Metehan'ın dedesi hakkında cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağduriyet gözetildi

Taraf avukatlarının da beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Recep Kirazlı hakkında taksirle öldürme suçundan dava açılmış olsa da eylemini basit taksirle gerçekleştirdiği ve kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağduriyeti de gözetildiğinde ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Servis şoförü 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı

Sanık Mehmet Keleş'in ise taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan önce 5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın cezasında indirim yapan mahkeme, Keleş'in 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: İHA
Gaziosmanpaşaİstanbul3. SayfaMahkemeAdliyeGüncelSon Dakika

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