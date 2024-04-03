Çocuğuyla parkta ilgilenen annenin 420 gram altınını çalan "kadın hırsız" tutuklandı
ADANA - Adana'da bir kadının parkta çocuğuyla ilgilendiği sırada düğününde takılan 420 gram altınını çalan kadın tutuklandı.
Olay, 25 Mart günü Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. İddiaya göre, Nur Sima K. 1 yaşındaki kızı E.K.'yı parka getirdi. Bir süre parkta oynayan E.K. kaydıraktan kaydığı sırada birisiyle çarpışıp ağlamaya başladı. Anne Nur Sima bunun üzerine kızının yanına koştu.
Ardından Çiğdem D. (42), 9 yaşındaki kız yeğeni A.D'ye bankta bulunan çantayı alıp kendisine getirmesi istedi. A.D ise çantayı alarak Çiğdem D.'ye getirdi. Çiğdem D. daha sonra çantayı elbisesine sararak kayıplara karıştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Ekipler yaptıkları incelemede hırsızlığı Çiğdem D'in yaptığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler söz konusu kadını Yüreğir ilçesine bağlı Köprülü Mahallesi'ndeki evinde yaptığı operasyonla yakaladı.
Emniyete götürülen Çiğdem D. ifadesinde," Yeğenimle parktaydım ama altın çalmadım" diyerek suçlamaları reddetti.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altınlar ise bulunamadı.
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