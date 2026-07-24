Çocuk Dilencinin Tehlikeli Yöntemi - Son Dakika
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Çocuk Dilencinin Tehlikeli Yöntemi

Çocuk Dilencinin Tehlikeli Yöntemi
24.07.2026 10:18
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Eskişehir'de bir çocuk, kırmızı ışıkta bekleyen araçlardan para istemek için kamyona tırmandı.

Eskişehir'de kırmızı ışıkta bekleyen aracın camına adeta yapışarak para isteyen çocuk, istediğini alamayınca arkadaki kamyona tırmandı.

Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarında bekleyen otomobillerin yanına gelen çocuk dilenciler, bir aracın kapalı olan camına adeta yapışarak sürücüden ısrarla para istedi. Sürücüden olumsuz yanıt alan çocuklardan biri, bu kez aracın arkasında beklemekte olan bir kamyon sürücüsünden aynı yöntemle para istemeye devam etti. Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye düşüren çocukların o anları araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuk Dilencinin Tehlikeli Yöntemi - Son Dakika

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