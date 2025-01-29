Çocuk Hırsız Lokantayı Soydu

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Çocuk hırsız girdiği lokantayı soydu... Hırsızlık anları kamerada

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde bir lokantaya giren yaşı küçük hırsızın, kasadan para çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir lokantaya giren küçük yaşlardaki hırsızın para çaldığı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız ilk olarak bahşiş kutusunu alırken, ardından kasada bırakılan paraları çaldı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay ise sabah iş yerini gelen çalışanlar tarafından fark edildi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yapılan incelemede kasadan 3 bin lira para çalındığı tespit edildi. Emniyet güçleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.