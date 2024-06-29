Çocuk parkında arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

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Şişede durduğu gibi durmadı: Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, tahrayla da başkasını yaraladı, 'ben değil içki yaptı' dedi

- Çocuk parkında birlikte alkol aldığı arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Hurdacılık yapan cinayet şüphelisinin olayı gerçekleştirdikten sonra hurda sattığı kişiyi de başından tahra ile yaraladığı öğrenildi

Bıçaklama anı güvenlik kameraların yansırken, cinayet şüphelisi başka bir parkta otururken yakalandı

ANTALYA - Antalya'da çocuk parkında birlikte alkol aldığı arkadaşıyla tartışıp göğsünden bıçaklayarak ölümüne sebep olan şüpheli, cinayet ekipleri tarafından başka bir parkta otururken yakalandı. Adliyeye sevk dilen şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra ise birlikte da tartışıp başından tahra ile yaraladığı ortaya çıktı. Olaydaki kavga anları güvenlik kamerasına yansırken, adliyeye sevk edilen şüpheli, pişman olduğunu belirterek, "Ben değil içki yaptı" dedi.

Olay, Perşembe gecesi saat 02.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi 75. Sokak üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, üzerinden Süleyman Celebe'ye ait kimlik çıkan ve göğüs kısmında bıçak darbesi bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, cinayet olarak değerlendirdiği konuya ilişkin inceleme başlattı. Ekipler, olayla bağlantısı olabileceğini değerlendirdiği ve bilgisine başvuracağı 6 kişiyi ifade için polis merkezine götürdü.

Alkol şişeleri delil torbasına girdi

Bölgede incelemelerini sürdüren Olay Yeri İnceleme ekipleri, parkta bir bölümü yerlere saçılmış, bir bölümü ise bankta bulunan çok sayıda alkol şişesini delil olarak delil torbasına koydu.

Süleyman Celebe'nin cansız bedeni ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Güvenlik kameralarından izini sürdüler, başka bir parkta kıskıvrak yakaladılar

Olay sonrası güvenlik kameralarını mercek altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin Muaz Ç. olduğunu tespit etti. Görüntülerden Muaz Ç'nin izini süren ekipler, şüpheliyi dün saat 12.00 sıralarında Muratpaş ilçesindeki başka bir parkta otururken yakaladı.

Olaydan sonra iş yaptığı adamı da başından tahra ile yaralamış

Hurdacılıkla uğraştığı öğrenilen Muaz Ç'nin olayın akabinde aynı gün Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki hurda malzemeleri sattığı Mahmut A.'nın yanına gidip tartıştığı ve ardından ona da tahra ile saldırıp başından yaraladığı ortaya çıktı.

"Pişmanım"

Gözaltına alınan Muaz Ç, emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiğini, alkollüyken tartıştığını ancak olayı nasıl gerçekleştirdiğini hatırlayamadığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen Muaz Ç, gazetecilerin 'neden öldürdün' sorusuna cevap vermezken, pişman olduğunu söyledi. Muaz Ç, aynı gün diğer yaralama olayıyla ilgili ise "Ben değil, içki yaptı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan çocuk parkındaki şüpheli ile hayatını kaybeden kişinin yaşadığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.