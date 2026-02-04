Gece yarısı kırmızı ışıkta mendil satan çocuklar için yetkililere çağrı - Son Dakika
Gece yarısı kırmızı ışıkta mendil satan çocuklar için yetkililere çağrı

Gece yarısı kırmızı ışıkta mendil satan çocuklar için yetkililere çağrı
04.02.2026 12:52  Güncelleme: 12:54
Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'da gece saatlerinde mendil satan küçük çocukların durumuna dikkat çekerek, yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu. Köse, çocuk hakları ihlallerine dikkat çekti.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'da özellikle Saruhan Bey Camii önündeki ışıklarda gece geç saatlere kadar mendil satan küçük çocuklara dikkat çekerek, "Bu çocukların yeri sokaklar değil, evleridir" dedi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'da gece saatlerinde trafik ışıklarında mendil satan küçük çocukların varlığına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Köse, özellikle Saruhan Bey Camii önündeki trafik ışıklarında gece 23.00-00.00 saatlerinde 8-9 yaşlarındaki çocukların çalıştırıldığını belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fatih Köse yaptığı açıklamada, bu durumun sadece bir asayiş meselesi değil, aynı zamanda ciddi bir çocuk hakları ve sosyal sorumluluk konusu olduğunu vurguladı. Köse, "Bu çocukların en büyüğü 8-9 yaşında. Gece yarısı kırmızı ışıklarda mendil satıyorlar. O yaşta bir çocuğun yeri sokaklar değil, evi, okulu ve ailesinin yanıdır" dedi.

"Mendil satıyorlar diye görmezden geliniyor"

Eskiden zabıta ve çocuk şube ekiplerinin bu tür durumlara müdahale ettiğini hatırlatan Köse, son dönemde çocukların 'mendil satıyorum' gerekçesiyle dilenci statüsünde değerlendirilmediğini ve işlem yapılmadığını ifade etti.

Köse, "Bugün bu çocuklar ticaret yapıyor gibi gösterilerek sistemin dışında bırakılıyor. Ancak gerçekte ortada açık bir çocuk istismarı vardır. Mendil satmak, bu gerçeği değiştirmez. Gece yarısı trafikte dolaşan bir çocuğun can güvenliği de, psikolojisi de ciddi risk altındadır" diye konuştu.

Fatih Köse, başta Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, emniyet müdürlüğü ve ilgili sosyal hizmet birimlerine çağrıda bulunarak, bu çocukların korunması için acil ve koordineli adımlar atılması gerektiğini söyleyerek, "Bu çocuklar mendil değil, hayat satıyor. Bu tabloya alışmak, normalleştirmek en büyük yanlış. Sosyal hizmetler, aileler ve ilgili tüm kurumlar devreye girmeli. Bu çocuklar sokaktan alınmalı, koruma altına alınmalı ve eğitimlerine kazandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Köse, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Bu çocuklardan mendil almak vicdanımızı rahatlatmıyor, aksine bu düzenin sürmesine katkı sağlıyor. Yardım etmek istiyorsak, doğru adres sosyal kurumlar ve resmi mekanizmalardır. Çocukların yeri trafik ışıkları değil, güvenli bir gelecek olmalıdır" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

