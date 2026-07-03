Çocukları Dilendiren 11 Kişi Gözaltında

Ankara'da vatandaşların vicdani duygularını sömürerek çocukları dilendirdiği ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği belirlenen 11 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde insanların manevi duygularını sömürerek çocukları dilendiren ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Belirlenen 11 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

NATO Zirvesi öncesi tedbirler üst düzeye çıkarıldı

Öte yandan, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı. Kavşaklar, trafik ışıkları ve otogar başta olmak üzere çeşitli noktalarda kontroller ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceği kaydedildi. - ANKARA