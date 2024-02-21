Çocuklarının kavgasını ayırmak isteyen baba bıçaklanarak yaralandı - Son Dakika
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Çocuklarının kavgasını ayırmak isteyen baba bıçaklanarak yaralandı

Çorum'da ağabey ile kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen baba bıçaklanarak yaralandı. K.Ü. ile E.Ü. oturdukları ikamette bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladılar. Baba N.Ü. çocukları arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı baba 112'yi arayarak yardım istedi. Şüpheli K.Ü. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

21.02.2024 07:49  Güncelleme: 07:54
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Çorum'da ağabey ile kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen baba bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, K.Ü. (18) ile E.Ü. (21) oturdukları ikamette bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladılar. Çocukları arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen baba N.Ü. aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralı baba Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi üzerine gelerek 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine cadde üzerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs olay sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçakla yaralama olayının şüphelisi K.Ü., polis ekiplerince Anadolu 1. Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. - ÇORUM

Çocuklarının kavgasını ayırmak isteyen baba bıçaklanarak yaralandı
Kaynak: İHA

Çorum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çocuklarının kavgasını ayırmak isteyen baba bıçaklanarak yaralandı - Son Dakika

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