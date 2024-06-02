Çöken binanın enkazından 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken 3 katlı binanın enkazından bir köpek canlı olarak kurtarıldı.
Küçükçekmece'de sabah saatlerinde 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı. En kaz kaldırıma çalışmaları devam ederken bir köpek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan köpek suyla yıkandı.
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