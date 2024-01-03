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Çöken istinat duvarları mahalle sakinlerini tedirgin ediyor - Son Dakika
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Çöken istinat duvarları mahalle sakinlerini tedirgin ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iflas eden inşaat firmasının yarım bıraktığı okul inşaatının istinat duvarları çöktü. Çökmenin boyutu günden güne büyürken çevredeki apartmanları da tehlikeye atıyor. Mahalle sakinleri yetkililere seslenerek konunun bir an önce çözülmesini istiyor.

03.01.2024 - 14:10,
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Çöken istinat duvarları mahalle sakinlerini tedirgin ediyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iflas eden inşaat firmasının yarım bıraktığı okul inşaatının istinat duvarları çöktü. Meydana gelen çökmenin boyutu günden güne büyürken çevredeki apartmanları da tehlikeye atıyor.

Bandırma, Sunullah Mahallesi'nde bulunan Haydar Cavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin inşaatı, yüklenici firmanın iflas etmesi nedeniyle yarım kaldı. Sonraki süreçte inşaatın üç cephesinde birden istinat duvarları çökmeye başladı. Geçtiğimiz gün meydana gelen büyük çaptaki çökme sonrasında ise vatandaşı korku sardı. Çökmenin meydana geldiği bölümün karşısındaki apartmanda oturan vatandaşlar, yetkililere seslenerek bir an önce konuya müdahale edilmesini istiyorlar.

Çöken istinat duvarının yanı başındaki Atik Apartmanı'nda oturan Zeynep Oruç, daha önce konuyla ilgili çok mücadele ettiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını belirterek, "Mağdur durumdayız. En kısa sürede çözüm üretilmesini istiyoruz. Yeniden ihale yapılacağı söylendi ama ne zaman sonuçlanacağı belli değil. Bu inşaat yapılırken önlemler en başından beri alınmadı. İnşaatta çalışmalar varken çökmeler yaşanmaya başlamıştı," dedi.

Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine çöken duvarın bulunduğu alanını ziyaret eden Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun da konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, yaptığı açıklamada belediye olarak gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını ancak inşaat noktasında yetkinin belediyede olmadığını kaydetti.

Belediye başkanı Av. Tolga Tosun, "İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile tespitlerimizi yaptık ve önlemlerimizi aldık. Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından takip edilen bir durum. Çünkü bu okul yatırımını onlar yapıyor. İlçe Milli Eğitim müdürümüz ile şu anda zaten sahadayız. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa takipçisi olacağız," ifadesinde bulundu.

Çöken istinat duvarları mahalle sakinlerini tedirgin ediyor
Kaynak: İHA
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Balıkesir, Bandırma, Güvenlik, Belediye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çöken istinat duvarları mahalle sakinlerini tedirgin ediyor - Son Dakika


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