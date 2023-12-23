 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çöketilen Comanchero çetesinin lüks araçları artık emniyete hizmet verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Çöketilen Comanchero çetesinin lüks araçları artık emniyete hizmet verecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla geçtiğimiz günlerde çökertilen uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun lüks araçları İstanbul Emniyeti'ne tahsis edildi.

Çöketilen Comanchero çetesinin lüks araçları artık emniyete hizmet verecek
23.12.2023 - 18:28,  Güncelleme: 18:38
Abone Ol

Liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero geçtiğimiz günlerde çökertilmiş ve 37 şüpheli şahıs yakalanmıştı. Çetenin aralarında Porsche, Ferrari ve Bentley de olmak üzere lüks araçlarına el koyulmuştu.

POLİS ARACINA ÇEVRİLDİLER

Bakan Ali Yerlikaya, araçların İstanbul Emniyeti'ne tahsis edilmesi konusunda talimat verdi. Talimat sonrası aralarında aralarında lüks markaların bulunduğu otomobiller, polis aracına çevrildi.

Comanchero çetesi lideri kim?

COMANCHERO ÇETESİ KİM?

İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu ile Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi. Operasyonlar sonucunda 37 şüpheli şahıs yakalandı.

Avusturalya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren Comanchero isimli Sınıraşan Silahlı Organize Suç Örgütünün sözde lideri Mick HAWI 2018 yılında öldürülmüştü.

Mark Douglas BUDDLE'ın yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün;

  • Uluslararası Boyutta Uyuşturucu Madde Ticareti,
  • Adam Öldürme,
  • Silahlı Yağma,
  • Kundaklama,
  • Adam Kaçırma,
  • Suçtan elden Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işlemeye devam ettiği anlaşılmıştır.
YORUMLAR

Ali Yerlikaya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çöketilen Comanchero çetesinin lüks araçları artık emniyete hizmet verecek - Son Dakika


18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yakında açıklayacağız' diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında açıklayacağız" diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41
Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12
Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı

Son Dakika
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında açıklayacağız" diyerek İstanbul adayları için 3 kriter sıraladı
17:41 Taksiciler TAG sürücüsü yaşlı adamı tehdit etti: Bir daha görürsem seni bu arabaya gömerim
17:12 Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şoförü rehin alındı
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 18:36:02. #1.13#
SON DAKİKA: Çöketilen Comanchero çetesinin lüks araçları artık emniyete hizmet verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement