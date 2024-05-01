Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Gösterileri Sürüyor - Son Dakika
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Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Gösterileri Sürüyor

Columbia Üniversitesi\'nde Filistin\'e Destek Gösterileri Sürüyor

ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterilerini sürdüren öğrenciler okul binasını işgal etti. Polis, müdahalede bulunarak çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

01.05.2024 05:06  Güncelleme: 05:13
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ABD'deki Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek gösterilerini sürdüren öğrenciler okul binasını işgal etti. Kampüse girerek öğrencilere müdahalede bulunan polis, çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

ABD'nin New York kentinde 18 Nisan'da başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin yanlısı protestolar sürerken, Columbia Üniversitesi öğrencileri Vietnam Savaşı karşıtı protestolar sırasında işgal edilen birkaç yapıdan biri olan Hamilton Hall binasını işgal etti. Taşıdıkları mobilya ve metal parçaları ile barikat kuran öğrenciler, Gazze'de İsrail saldırısıyla öldürülen 6 yaşındaki Hind Rajab'ın adına ithafen binaya "Hind's Hall" adını verdi. Columbia Üniversitesi Sözcüsü Ben Chang ise yaptığı açıklamada Hamilton Hall'u işgal eden öğrencilerin mülke zarar vererek ve binaya girişi engelleyerek suç işlediğini savundu. Chang, öğrencilerin işgali sürdürmeleri halinde okuldan atılma riskiyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Kirby: "Başkan Biden doğru olmadığını düşünüyor"

ABD Ulusal Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de ABD Başkanı Joe Biden'ın öğrencilerin bir akademik binayı işgal etmesinin "kesinlikle yanlış bir yaklaşım" olduğuna ve "barışçıl bir protesto örneği olmadığına" inandığını ifade etti. New York Belediye Başkanı Eric Adams ise göstericilere tepkilerini başka yollarla gösterme çağrısı yaparak, "Bu artık sona ermeli" açıklamasında bulundu.

Polis kampüse girdi

Gelişmelerin ardından New York Polis Departmanı'na bağlı çok sayıda polis Columbia Üniversitesi kampüsüne girerek göstericilere müdahalede bulundu. Polislerin işgal edilen Hamilton Hall binasına girmeye çalıştığı ve çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı anlar amatör kameralara yansıdı.

Bini aşkın kişi gözaltına alınmıştı

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde 18 Nisan'da başlayan Filistin yanlısı protestolar, ülke genelindeki üniversitelere yayılmıştı. Üniversitelerde kamp kurarak İsrail'e saldırılarına son verme çağrısı yapan ve üniversitelerini İsrail'e silah satan şirketlerle ilişkilerini kesmeye çağıran öğrenci ve akademisyenlerden bini aşkın kişi gözaltına alınmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Filistin, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Gösterileri Sürüyor - Son Dakika

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