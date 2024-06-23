Çöpten çıkan yangın 300 dönümlük ekili araziyi küle çevirdi - Son Dakika
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Çöpten çıkan yangın 300 dönümlük ekili araziyi küle çevirdi

Ankara'da kontrolsüz yakılan çöpten saçılan alevler, Yenimahalle ilçesinde bulunan bir tarlada yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı, ancak yangın sonucunda 300 dönümlük arazi küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

23.06.2024 15:41
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Çöpten çıkan yangın 300 dönümlük ekili araziyi küle çevirdi

ANKARA - Ankara'da kontrolsüz yakılan çöpten saçılan alevler 300 dönümlük ekili tarlanın yanmasına neden oldu.

Yangın, Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'nde yer alan bir tarlada meydana geldi. İddialara göre, çevredekilerin önlem almadan yaktığı çöplerden yayılan alevler araziye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle arpa ve buğday ekili 300 dönümlük arazi küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"İnsanlar bahçesinden temizledikleri otları bilinçsizce burada yakıyor"

Olayla ilgili konuşan Dursun Elmadağlı, "Burada hobi bahçeleri var. Sahipleri hafta sonları mangal yakıyor. O sebepten olduğu kesin değil ama çevreye atılan atıklardan bir şekilde çıkmış yangın. İnsanlar bahçesinden temizledikleri otları bilinçsizce burada yakıyor. Rüzgarın etkisiyle de yangının etkisi büyüyor. Alevler büyüktü. İtfaiye ekipleri zor söndürdü yangını. Bir saate ancak söndürüldü. Burası 300 dönüme yakın bir araziydi. Arpa ve buğday ekiliydi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çöpten çıkan yangın 300 dönümlük ekili araziyi küle çevirdi - Son Dakika
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