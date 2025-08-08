Çörek Otu Hasadına Başlandı

Çorum'un Alaca ilçesinde Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen "çörek otunun hasadına başlandı.

Çorum'un Alaca ilçesi Örükaya köyünde Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ıslah edilen ve tescil edilen "Yusuf 1941" çeşidi çörek otunun ilk hasadı yapıldı. Mart ayında ekimi gerçekleştirilen çörek otu, Ağustos ayı itibarıyla hasat edilmeye başlandı. Hasat çalışmaları, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde görevli Ziraat Mühendisi Dr. Çiğdem Bozdemir'in öncülüğünde gerçekleştirildi. Hasat etkinliğine Alaca Ziraat Odası personelleri, Örükaya köyü çiftçileri ve bölge genelinden gelen üreticiler de katılım sağladı. Çiftçiler, tescilli çörek otu çeşidinin yetiştirme süreci ve hasat tekniklerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Dr. Çiğdem Bozdemir, üreticilere çörek otunun ekimi, gübrelemesi ve doğru yetiştirme yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Tarım arazisinde biçerdöver eşliğinde yapılan hasat ve gübreleme çalışmaları yerinde incelendi. - ÇORUM