Çorlu\'da ağabeyini sokak ortasında 6 yerinden bıçaklayan kişi yakalandı

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Çorlu'da bıçaklı kavga: Ağabeyini sokak ortasında 6 yerinden bıçakladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Çorlu'da kardeşi tarafından sokak ortasında 6 yerinden bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzeri bankalar mevkiinde meydana geldi. Aile içi yaşanan kavganın ardından öfkelenen A.O., sokak üzerinde karşılaştığı ağabeyi F.O.'ya saldırdı. Göğüs bölgesine gelen 6 bıçak darbesiyle yere yığılan F.O., vatandaşların yardımıyla kahvehaneye götürüldü. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yarım saatlik kovalamaca ara sokaklarda bitti

Olay yerine gelen asayiş ekipleri, kaçan saldırganı ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonrası, saldırıdan yarım saat içinde yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.