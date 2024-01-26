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Çorlu'da Baba, Tartıştığı Oğlunu Pompalı Tüfekle Vurdu - Son Dakika
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Çorlu'da Baba, Tartıştığı Oğlunu Pompalı Tüfekle Vurdu

Tekirdağ Çorlu'da bir çiftlik evinde baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle bacağından vurdu. Olay sonucunda yaralanan genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba ise gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorlu\'da Baba, Tartıştığı Oğlunu Pompalı Tüfekle Vurdu
26.01.2024 - 09:20,  Güncelleme: 09:20
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Tekirdağ Çorlu'da bir çiftlik evinde baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle bacağından vurdu.

Olay, Zafer Mahallesi Yeni Çiftlik yolu mevkiinde meydana geldi. Baba Ö.Ç. ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple aile içi tartışma yaşandı. Öfkesine hakim olamayan baba Ö.Ç. pompalı tüfekle oğlu M.B.Ç.'ye ateş açtı.

Yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen asayiş ekipleri, Ö.Ç.'yi gözaltına alırken, olayı gerçekleştirdiği pompalı tüfeği de muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Baba, Tartıştığı Oğlunu Pompalı Tüfekle Vurdu - Son Dakika


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