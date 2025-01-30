Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan kavgada 5 yerinden bıçaklanan şahıs yaralandı.
Olay, Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi üzerindeki bir alkollü mekanda meydana geldi. Aynı mekanda oturdukları esnada A.Y. ile A.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 yerinden bıçaklanan A.B, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili şüpheli A.Y. ile oğlu E.Y. polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorlu'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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