Çorlu\'da Çalılık Yangını Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş bir arsada çıkan çalılık yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Cemaliye Mahallesi Çinili Sokak üzerinde yol kenarında boş arsadaki çalılar henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Evin balkonuna çıkan bir vatandaşın durumu fark etmesi üzerine adrese itfaiye çağırıldı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

"Araba yanıyor zannettim"

Yangını görür görmez harekete geçtiğini ifade eden Emirhan Keleş, "Biz arkadaşımla oturuyorduk, bir anda alevleri görünce olay yerine koşarak geldim. Araba yanıyoruz zannettim ve hemen itfaiyeyi aradım. Neyse ki araçlara sıçramadan itfaiye ekipleri gerekli müdahaleyi yaptı" diye konuştu. - TEKİRDAĞ