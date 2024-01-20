Çorlu\'da Devrilen Motosikletlinin 130 Metre Sürüklendiği Kaza Kamerada

Tekirdağ Çorlu'da devrilen motosikletlinin yaklaşık 130 metre sürüklendiği kaza kameraya yansıdı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Zafer Mahallesi OSB Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çorlu 1 OSB'den hastane istikametine seyreden Ekrem K. idaresindeki 34 TT 0559 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaklaşık 130 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Ekrem K. yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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