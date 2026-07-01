Çorlu\'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Hatip Mahallesi Karatepe bölgesinde yer alan geri dönüşüm tesislerinin açık döküm sahasında bulunan atıklar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ve kepçe müdahalesiyle söndürüldü. - TEKİRDAĞ