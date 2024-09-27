Çorlu'da Otomobil Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da Otomobil Kazası: 1 Ağır Yaralı

Çorlu\'da Otomobil Kazası: 1 Ağır Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları hastaneye kaldırırken, kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

27.09.2024 19:54
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi üzeri Yeni Sanayi mevkiinde meydana geldi. Ö.E. idaresindeki 31 AHE 948 plakalı otomobil ile Y.İ. yönetimindeki 59 B 0969 plakalı otomobil yol ayrımında çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ve yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Y.İ.'nin (59) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Otomobil Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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