Çorlu\'da Kaza: Araç Aydınlatma Direğine Çarptı

Mehmet Gümüş:

bu sürücüler ne zaman kendi sorumluluğunu alacak ya her seferinde direksiyon hakimiyeti kaybettim diyip geçiyorlar arkadaşım ben de trafikte sürüyorum ve hiç böyle bir durum yaşamadım ne fark ediyor bilmiyorum ama bu tür kazalar çoğalıyor ve herkes sadece geçiştiriyor