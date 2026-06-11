Çorlu'da Kaza: Araç Aydınlatma Direğine Çarptı - Son Dakika
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Çorlu'da Kaza: Araç Aydınlatma Direğine Çarptı

Çorlu\'da Kaza: Araç Aydınlatma Direğine Çarptı
11.06.2026 17:42
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, aydınlatma direğine çarptı. Sürücü yaralı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Eski Çerkezköy 1. Sokak'ta meydana geldi. Kırkova yönüne seyreden Hakan E. idaresindeki hafif ticari araç, rampada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada ön kısmı hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı Hakan E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili konuşan Dursun Alperoğlu, "Yukarıdan aşağıya doğru iniyordum, bir ses geldi. Kamyon bir yere vurdu sandım. Geldim hemen ekipleri aradım, kaza yapan da tanıdık çıktı" diye konuştu.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Çorlu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorlu'da Kaza: Araç Aydınlatma Direğine Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Derya Tangi Derya Tangi:
    vay be, saat 4 de bu kadar hızlı iniyorsa tabi kontrolü kaybeder, bu çocuk çok şanslı kurtulmuş aman tanrım, şu rampayı bilen bilir çok tehlikeli bir yer, umarım sürücü hızlıca iyileşir ve başkasını da etkilemeyen bir şekilde çabuk toplanır bu olay 0 0 Yanıtla
  • Muhammet Devran Aytop Muhammet Devran Aytop:
    ne yazık ki erkek sürücüler trafikte çoğu zaman dikkatsiz davranıyo ve bu da kadınlar ve çocuklara zararlı oluyo çorlu da yaşayan biri olarak bu yoldan sık geçiyorum ve maalesef bu tür olaylar artık sokaklarda normal olmuş durumda 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Gümüş Mehmet Gümüş:
    bu sürücüler ne zaman kendi sorumluluğunu alacak ya her seferinde direksiyon hakimiyeti kaybettim diyip geçiyorlar arkadaşım ben de trafikte sürüyorum ve hiç böyle bir durum yaşamadım ne fark ediyor bilmiyorum ama bu tür kazalar çoğalıyor ve herkes sadece geçiştiriyor 0 0 Yanıtla
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