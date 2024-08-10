Çorlu\'da kaza sonrası mahalle sakinleri çözüm istedi

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra apartmanın bahçe duvarına çarpan minibüs sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde bir araya gelen mahalle sakinleri sık sık kazaların yaşandığı yol ayrımına çözüm bulunmasını istedi.

Kaza, Muhittin Mahallesi Yavuz Selim Caddesi ile Süleymapaşa Caddesi'nin birleştiği dörtyol ağzında meydana geldi. Yavuz Selim Caddesi'nde seyreden S.S. idaresindeki otomobil ile Süleymanpaşa Caddesi'nde seyreden E.Ç. yönetimindeki panelvan minibüs çarpıştı. Çarpışma sonrası minibüs bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kazada başından yaralanan minibüs sürücü E.Ç. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mahalle sakinleri sık sık kazaların yaşandığı yol ayrımına çözüm bulunmasını istedi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ