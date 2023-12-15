Çorlu\'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Sürücüye Saldırı

Çorlu'da maganda dehşeti: Parayı koparamayınca arabanın lastiklerini böyle kesti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobil sürücüsünden para istediği iddia edilen bir şahıs, parayı koparamayınca aracın lastiklerini bıçakla kesti.

İşten çıkan S.T. otomobiliyle evine gitmek üzere yola çıktı. Cumhuriyet Parkı ışıklarda duran S.T.'nin aracına yaklaşan bir şahıs, iddiaya göre, sürücüden para vermesini istedi. Araçtakilerden olumsuz yanıt alan şahıs, öfkelenerek bıçağına sarıldı. Saldırgan şahıs, otomobilin 3 lastiğini bıçakla kesti. Olay yerinden ayrılan otomobilin peşini bırakmayan şahıs, Şinasi Kurşun 14. Sokak'ta vatandaşların araya girmesiyle bölgeden uzaklaştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.