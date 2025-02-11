Çorlu'da Korkunç Olay: 13 Yaşındaki Kız Ölü Bulundu - Son Dakika
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Çorlu'da Korkunç Olay: 13 Yaşındaki Kız Ölü Bulundu

Çorlu\'da Korkunç Olay: 13 Yaşındaki Kız Ölü Bulundu

Çorlu'da 13 yaşındaki kız evinde ölü, baba bilekleri kesilmiş halde bulundu. Soruşturma sürüyor.

11.02.2025 19:50
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Çorlu'da korkunç olay: 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti, baba ise bilekleri kesilmiş halde bulundu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da 13 yaşındaki bir kız çocuğu babasının evinde ölü bulundu. Baba ise aynı evde bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu.

"Hakkınızı helal edin" demiş

Kahreden olay, Hatip Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Y.'nin (44), daha önce ayrıldığı eşini sorumlu tutarak, "Hakkınızı helal edin" şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunması yakınlarını endişelendirdi.

Paylaşımın ardından intihar girişimi şüphesi duyan yakınları polise ihbarda bulundu. Acil durum üzerine polis ve sağlık ekipleri, A.Y.'nin ikamet adresine geldi. Kapıyı açan olmayınca ekipler eve çilingir yardımı ile girdi.

Sağlık ekipleri tarafından ikamette yapılan kontrollerde 13 yaşındaki S.Y'nin yaşamının yitirdiği belirlendi. 44 yaşındaki baba A.Y. ise bilekleri kesilmiş halde yaralı bulundu.

Yaralı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Korkunç Olay: 13 Yaşındaki Kız Ölü Bulundu - Son Dakika

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