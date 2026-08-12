Çorlu\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, dün Gedik Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Kemal 2. Sokak'ta seyreden D.Ş. idaresindeki hafif ticari araç ile Eski Tekirdağ Caddesi'ne doğru seyreden Y.A.B.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosiklette artçı (yolcu) olarak bulunan İ.T. ve G.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelene sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.