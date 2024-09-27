Çorlu\'da Motosiklet-Minibüs Çarpıştı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletli yaralandı.
Kaza, Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Tekirdağ Aralığı Sokak yol ayrımında meydana geldi. Eski sanayiye sapan K.Ç. idaresindeki servis minibüsü ile Çırak Bayırı istikametine seyreden M.Y.Y. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü M.Y.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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